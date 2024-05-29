У дев’ятому раунді Усик відправив Ф'юрі до нокдауну

Бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Про це у середу, 29 травня повідомив голова саудівського Управління з розваг Туркі аль Аш-Шейх в соціальній мережі X.

«Повторна зустріч між беззаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер призначена на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ріяді. Світ знову спостерігатиме історичний бій», – йдеться в опублікованому повідомленні.

Зауважимо, що раніше промоутер екс-чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Френк Воррен повідомив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш з Усиком, а саму дату поєдинку повинні визначити впродовж червня.

Як інформував ZAXID.NET, 19 травня Олександр Усик переміг Ф'юрі на рингу в Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії. Поєдинок тривав усі 12 раундів. У дев’ятому раунді Усик відправив Ф'юрі до нокдауну, але той зміг продовжити бій. Зрештою, Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114).

Таким чином Олександр Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, і першим в еру чотирьох поясів. Востаннє титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав британець Леннокс Льюїс у 1999 році.