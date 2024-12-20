Надія Дьолог є дворазовою чемпіонкою світу з парафехтування

Депутати Закарпатської обласної ради проголосували за виділення 2 млн грн на нове житло закарпатській фехтувальниці, срібній призерці Паралімпійських ігор 2024 Надії Дьолог.

Сертифікат на отримання грошової виплати для купівлі квартири Надії Дьолог вручили 20 грудня, інформує пресслужба облради. Для цього 2 млн грн виділили з обласного бюджету Закарпатської області за програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки.

Надія Дьолог є уродженкою села Тарасівка Тячівського району. У віці 10 років отримала травму хребта, через котру ходить на кріслі колісному. Вивчала англійську філологію в Ужгородському національному університеті, хоча спершу хотіла вступити на економічний факультет УжНУ. Але через непридатні для маломобільних людей сходи і відсутність ліфта вчитись туди не пішла.

Надія Дьолог займається парафехтуванням з 2015 року. Вона є дворазовою чемпіонкою світу (2016, 2024) та чемпіонкою Європи (2022). На Літній Паралімпіаді 2024 у Парижі Надія Дьолог виборола срібну медаль у командному парафехтуванні на шпагах.