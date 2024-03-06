Бойовий медик Олександр Свистун пройшов протезування і наразі лікарі працюють над його реабілітацією

У вівторок, 5 березня, бойовому медику, солдату 3 окремої штурмової бригади Олександру Свистуну передали ключі від двокімнатної квартири в одній з новобудов Ужгорода. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, зазначивши що житло військовий отримав від місцевого забудовника Олексія Баранюка.

Після важкого поранення на фронті бойовий медик Олександр Свистун пройшов протезування і наразі лікарі працюють над його реабілітацією.

«Зараз Олександр уже не може бути на лінії фронту й поряд з побратимами звільняти від окупантів рідну землю, але залишається героєм і членом нашої великої родини та буде завжди в строю. Підтримка захисників – наш безумовний пріоритет. Це не перше й, упевнений, не останнє житло, яке ми передаємо ветеранам. Закликаю бізнес, підприємців, забудовників і громади краю об’єднатися, брати приклад з тих, хто вже допомагає, та формувати житловий фонд для героїв війни», – сказав Віктор Микита.

Родині Олександра Свистуна подарували квартиру у новобудові поруч з ужгородським Боздоським парком. Засновниками будівельної компанії, яка зводила житло, є екс-депутат Закарпатської обласної ради Олексій Баранюк та депутат ужгородської міської ради Віталій Коціпак. Останньому належить фірма, що зводить 16-поверхівку у центрі Ужгорода, проти будівництва якої збирали підписи жителі міста.