Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири

У суботу, 3 лютого, Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та родинам загиблих захисників. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Зазначається, що вручення сертифікатів на житло відбулось у межах ініціативи Президента України щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України.

«Орден «Золота Зірка» – це свідчення незмінної вдячності та шани до кожного українця, чия хоробрість надзвичайна і чиї вчинки на полі бою заслуговують на постійну загальнонаціональну увагу. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх Героїв. Завжди говоритиме кожному майбутньому поколінню українців і українок про те, які в нашої держави Герої були й будуть. І була й буде повага», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив військових, які захищали країну з 2014 року та з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, це захисники Донецького аеропорту, оборонці Маріуполя й «Азовсталі», учасники битв на незалежність на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Київщині.

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири: 15 Героям України та 15 родинам полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Нагадаємо, 5 грудня 2023 року у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що захисникам України, які отримали з початку військової агресії РФ звання Героя і стали кавалерами ордена «Золота Зірка», буде надано від держави власне житло.

Того ж дня глава держави вручив 12 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким було присвоєно звання Героя України, і ще 9 таких сертифікатів – родинам загиблих Героїв.