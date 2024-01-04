У березні 2022 року Василь Боєчко удостоєний звання Героя України

У середу, 3 січня, президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно. Сертифікат на житло отримав і Герой України із Прикарпаття Василь Боєчко.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, разом з Василем Боєчком сертифікати на житло отримали 13 військовослужбовців та 16 родин загиблих воїнів.

«Серед присутніх був наш земляк – капітан Василь Боєчко, командир реактивної артилерійські батареї 128 ОШБр ЗСУ. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності країни, вірність військовій присязі у березні 2022 року удостоєний звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка», – написала у Теlegram Світлана Онищук.

48-річний історик за фахом Василь Боєчко є уродженцем Семаківців Коломийського району Івано-Франківської області. У 2015 році, як старший лейтенант запасу, пройшов місячні курси перепідготовки в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і на посаді командира реактивної артилерійської батареї став на захист України у зоні АТО.

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії керував на Київщині реактивною батареєю та уразив 28 колон і близько 40 скупчень живої сили й техніки противника. Його бригада виконала завдання, стримавши наступ противника на столицю з боку села Мощун.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 5 грудня, всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким із початку повномасштабного російського вторгнення присвоєно звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, держава надасть житло.