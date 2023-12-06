Окрім звання Героя України, 20-річний Роман Гломба є кавалером ордена «За мужність» III ступеня.

У середу, 5 грудня, до Дня Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський вручив перші сертифікати на квартири Героям України та кавалерам ордена «Золота Зірка».

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 6 грудня, сертифікат на житло отримав і Герой України із Прикарпаття Роман Гломба.

«Роман Гломба – стрілець-зенітник Національної гвардії, який із неймовірною влучністю за допомогою ПЗРК «Ігла» знищив три ворожих штурмовики Су-25», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Окрім звання Героя України, 20-річний Роман Гломба є кавалером ордена «За мужність» III ступеня. Поблизу села Мала Токмачка нацгвардієць пострілами з ПЗРК «Ігла» тричі знищував ворожі літаки Су-25 (29 квітня, 23 травня та 29 травня), запобігши обстрілу позицій українських захисників і міста Запоріжжя.

Загалом перші сертифікати на квартири отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена «Золота Зірка». Як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 5 грудня, власне житло від держави буде надано усім захисникам України, які отримали з початку військової агресії РФ звання Героя і стали кавалерами ордена «Золота Зірка».