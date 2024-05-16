Йдеться про ділянку площею 0,033 га, де розташовані офіси, магазини та частково ТРЦ «Роксолана»

Депутати Львівської міської ради погодили розробку документів на поновлення оренди землі в центрі Львова екс-дружині нардепа Ярослава Дубневича – Наталії Дубневич. Підприємиця користувалась ділянкою з 2004 року, однак після закінчення договору оренди у 2014 році не продовжила його й через суд сплатила ЛМР штраф.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,033 га на пл. Соборній, 12а, де розташовані офіси, магазини та частково ТРЦ «Роксолана». У 2004 році Львівська міськрада передала цю ділянку в оренду тодішній дружині нардепа Ярослава Дубневича Наталії Дубневич в оренду на 10 років для обслуговування будівлі площею 1339,1 м2, що з 2006 року перебуває у її власності.

Однак після закінчення терміну оренди у 2014 році Наталія Дубневич не продовжила термін дії договору оренди й фактично у 2014-2023 роках користувалася нею незаконно. У 2023 році Львівська міськрада через суд стягнула з орендарки майже 65 тис. грн за користування землею без відповідних документів у період із вересня 2021 до вересня 2022 року. Це рішення Галицького райсуду Львова Наталія Дубневич в апеляційному суді не оскаржувала.

16 травня 2024 року депутати Львівської міськради надали Наталії Дубневич дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення цієї ж ділянки для обслуговування нежитлового будинку з офісами, аптекою та кафе. Після цього, ЛМР визначить річний розмір орендної плати та на одному з наступних пленарних засідань затвердить земельну документацію на оренду ділянки на пл. Соборній, 12а.

Нагадаємо, у липні 2021 року Ярослав Дубневич після розлучення з Наталією Дубневич поділив з нею частину спільного майна. Ймовірно, таким чином нардеп, який був фігурантом кримінального провадження про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці», страхував своє майно від подальшого арешту.