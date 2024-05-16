19-річний курсант загинув одразу на місці події

На Одещині під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом загинув 19-річний курсант військової академії. Про це у середу, 15 травня, повідомили у прес-службі ДБР.

Подія трапилась у вівторок, 14 травня, на базі одного з українських аеродромів. Хлопець навчався на другому курсі факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій. Тренувальний стрибок він здійснив на висоті 600 метрів.

«За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися», – йдеться у повідомленні.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події. За даними ДБР, це був 12-й стрибок курсанта за період навчання.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

В межах розслідування слідчі встановлюватимуть, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, а також перевірять дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. Крім того, слідчі призначили експертизу, яка встановить чи був правильно укладений парашут.