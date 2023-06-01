Самогубство вчинив курсант національної академії Держприкордонслужби

19-річний курсант академії Держприкордонслужби в Хмельницькому вчинив самогубство. Відомо, що хлопець вистрелив собі у голову. Мотиви такого вчинку наразі невідомі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, повідомлення про інцидент надійшло близько 05:00 у четвер, 1 червня.

«В приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді», – йдеться у повідомленні.

Курсант залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція встановлює мотиви такого вчинку. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».