Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Пулюя в Хмельницькому

У Хмельницькому врятували 81-річну жінку, яка намагалася вистрибнути із вікна п’ятого поверху. Рятувальники оперативно дісталися до квартири місцевої мешканки, жінку забрали в лікарню. Про мотиви вчинку літньої жінки наразі не повідомляється.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Хмельницької області, виклик про спробу самогубства рятувальники отримали о 13:16 неділі, 31 липня. Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Івана Пулюя в Хмельницькому: жінка намагалася вистрибнути із вікна квартири на п’ятому поверсі.

«Рятувальники розгорнули під будинком пристрій «Куб життя», після чого за допомогою автодрабини потрапили до квартири. На той момент коли надзвичайники опинилися в помешканні, жінка поводила себе дивно, тож нашим хлопцям довелося її заспокоїти та дочекатися поки поліцейські відшукають дочку постраждалої та вона відчинить двері», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Врятовану 81-річну мешканку Хмельницького забрала швидка. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.