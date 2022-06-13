У Тернополі 79-річна жінка загинула внаслідок падіння з восьмого поверху. Поліція підозрює, що це було самогубство. Передсмертної записки жінка не залишила, однак вона мала при собі вірш на тему смерті.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 05:00 у понеділок, 13 червня. Тіло жінки, яка випала з восьмого поверху однієї з багатоповерхівок Тернополя, виявив перехожий. Він викликав поліцію і швидку, але медики лише констатували смерть.

Поліцейські розглядають версію, що це могло бути самогубство. «Потерпіла мешкала разом із чоловіком. Останнім часом скаржилася на проблеми зі здоров'ям, неодноразово зверталася за меддопомогою, але приймати призначені ліки відмовлялася. Передсмертної записки жінка не залишила, проте мала біля себе поезію на тему смерті», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».