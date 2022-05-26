У Тернополі двоє братів впали з будівельних риштувань і отримали серйозні травми. На будівництво вони приїхали, щоб навчитись від тернопільських підприємців правильно встановлювати риштування, але, вилізши на конструкцію, вони впали з чотириметрової висоти. Обоє чоловіків наразі перебувають у лікарні з травмами хребта, голови та переломами.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався у середу, 25 травня. До поліції надійшло повідомлення, що до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували двох братів. Це мешканці Теребовлянської громади, чоловікам по 44 та 46 років.

«За попередньою інформацією, хлопці вирішили зайнятися власним бізнесом по облаштуванню риштувань. Подивитися методику роботи вони приїхали до підприємців з Тернополя. Коли залізли на риштування, не втрималися та впали з чотириметрової висоти», – йдеться у повідомленні.

У чоловіків діагностували травми хребта, голови та переломи. Обом необхідні операції. Наразі вони перебувають у травматологічному відділенні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці).