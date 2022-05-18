У лісі на Тернопільщині 58-річний чоловік загинув через падіння дерева. Як встановила поліція, до лісу він пішов разом із родичем, щоб заготовити на зиму сухі дерева. Через сильний порив вітру на потерпілого впала шестиметрова суха сосна. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

Нещасний випадок стався в середу, 18 травня, на території Кременецького лісогосподарства. Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, потерпілий разом зі своїм родичем пішли в заповідник, аби заготовити на зиму сухі дерева.

«В лісі побачили частково похилений граб. Чоловіки почали підкопувати дерево, аби повалити його та порізати на дрова. Воно частково похилилося, впершись в суху сосну. В якийсь момент подув вітер і шестиметрова сосна впала, травмувавши пенсіонера. Родич викликав швидку, але вони лише констатували смерть», – йдеться у повідомленні.

Про загиблого відомо, що він 1963 року народження. Слідчі розпочали кримінальне провадження згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».