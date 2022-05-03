Уламки цистерни розлетілись на 300-400 метрів

У Чортківському районі внаслідок вибуху автоцистерни загинув 35-річний чоловік. Нещасний випадок стався після того, як чоловік ввімкнув газозварювальне обладнання, імовірно, через контакт із пальним, яке було в цистерні. Її уламки розлетілись на 300 метрів, а сам чоловік отримав важкі травми, несумісні з життям.

Нещасний випадок стався в понеділок, 2 травня, в одному з сіл Чортківського району. Як розповіли поліцейським сусіди, мешканець села нещодавно купив вантажівку DAF з цистерною. Чоловік планував відремонтувати транспорт, тому перегнав автоцистерну на територію недіючого току, що на околиці села.

«У день нещастя чоловік планував підлатати цистерну зсередини. Як тільки він увімкнув газозварювальне обладнання, відбувся вибух. Вибухотехніки кажуть, що у даній цистерні перевозили свого часу пальне, яке повністю не злили. Висока температура, випари та іскра стали причиною вибуху. Цистерну розірвало, а її уламки розлетілися на 300-400 метрів», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Чоловік загинув на місці події. Його особу встановили, це мешканець Гусятинської громади 1986 року народження. Слідчі розпочали провадження за ст. 115 ККУ (убивство) з приміткою «нещасний випадок».