У селі Вишнівець Кременецького району внаслідок отруєння чадним газом загинуло подружжя пенсіонерів. Пожежу в їхньому будинку помітили перехожі, вони ж викликали на місці екстрені служби. Юнаки винесли на вулицю непритомних чоловіка і жінку, але врятувати їх не вдалось.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, нещасний випадок стався у неділю 24 квітня. Близько 13:00 юнаки, які проходили повз будинок, помітили дим з вікон. Вони викликали екстрені служби і, не чекаючи їх, зайшли у будинок. Там вони знайшли непритомних чоловіка і жінку. Їх винесли на вулицю, але врятувати потерпілих не вдалось, медики констатували смерть.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що пожежа сталась у селі Вишневець у Кременецькому районі. Загоряння ліквідували близько 15:00. Зазначається, що загиблі були 1937 та 1931 років народження.

«Рятувальники кажуть, що ймовірна причина смерті – удушення чадним газом, спровоковане замиканням електропроводки від телевізора. Як з'ясувалося згодом, потерпілих щодня провідувала родичка, оскільки вони хворіли і фактично не ходили. У день нещастя вона також заходила до стареньких за хвилин 30 до нещасного випадку», – додають у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».