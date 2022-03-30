У селі Цеценівка Кременецького району 58-річного чоловіка на смерть придавило причепом трактора. Трагедія сталась через необережність: чоловік заліз під причіп, аби усунути несправність. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 14:00 у вівторок, 29 березня. До поліцейських надійшов виклик від фельдшера екстреної медичної допомоги про те, що у селі Цеценівка Кременецького району загинув 58-річний чоловік.

«Поліцейські з’ясували, що чоловік потрапив під навантажений гумусом причіп трактора. Зі слів сестри загиблого, вони привезли на земельну ділянку перегній і брат, аби було легше розвантажувати, підняв причіп. Проте транспортний засіб почав опускатися, тож чоловік вирішив з’ясовувати причину. В цей час важка металева конструкція впала і придавила водія», – йдеться у повідомленні.

На місце приїхала швидка, втім, рятувати чоловіка вже було запізно. Медики констатували смерть. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».