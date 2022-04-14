У селі на Тернопільщині в ставку втопився півторарічний хлопчик. Дитина пішла до води за гусьми у той момент, коли його матір відволіклася. Попри те, що хлопчика швидко дістали з води, врятувати його не вдалось.

Нещасний випадок стався зранку в середу, 13 квітня, на території Козівської громади. Як розповіла поліцейським жінка, її півторарічний син грався на огородженому подвір'ї, це приблизно шість метрів від ставка.

«Поки мама відвернулася, малюк вийшов з двору городами: він побіг за гусьми. Жінка пішла за ним фактично одразу, але побачила сина уже у воді обличчям вниз. Малого дістали, а родичі викликали швидку. Проте врятувати хлопчика не вдалося. Медики констатували смерть дитини», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Відомо, що це була наймолодша дитина у багатодітній родині. Про сім'ю сусіди відгукуються позитивно. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».