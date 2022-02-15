У селі на Волині в ставку під лід провалились троє дітей. Наймолодший з потерпілих, 7-річний хлопчик, загинув. Двох його товаришів вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 16:15 в вівторок, 15 лютого. Повідомили, що троє дітей провалились під лід на ставку неподалік села Заліси Ковельського району.

Відомо, що 7-річний хлопчик, який провалився під лід, загинув. Медики намагались його реанімувати, втім, безрезультатно. Двох його товаришів вдалось врятувати, їх доправили у Ратнівську районну лікарню. Відомо, що діти 2012 та 2011 року народження.

Як повідомляє 12 канал, діти грались на льоду. Втім, у поліції цього поки не уточнюють, оскільки на місці досі працюють слідчі та з'ясовують деталі інциденту. Відомості будуть внесені до ЄРДР за статтею 115 з приміткою «нещасний випадок».

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