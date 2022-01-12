Попередньою причиною нещасного випадку в ДСНС назвали пустощі на льоду, через які підліток провалився у воду

У річці Луга неподалік Володимира рятувальники знайшли тіло 13-річного хлопця. Тіло загиблого помітила місцева жителька, яка одразу викликала ДСНС. Особу дитини встановили, відомо, що підліток проживав у цьому ж селі. Причиною інциденту стали пустощі на льоду.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, тіло дитини виявили у середу, 12 січня, близько 13:00. На річці Луга, поблизу села Заріччя Володимир-Волинського району виявили тіло хлопця, віком 12-14 років.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції області, тіло дитини виявила місцева жителька, яка й викликала рятувальників. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Особу дитини вдалося встановити, це 13-річний мешканець села Заріччя.

За попередньою інформацією, хлопець разом із друзями бавився на кризі, але в якийсь момент вона провалилась і підліток потрапив у воду.