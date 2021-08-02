Відомо, що 59-річний чоловік приїхав на річку Іква, аби порибалити

У річці Іква на Рівненщині потонув рибалка з Луцька. Рятувальники з водолазами шукали його тіло майже цілий день, пошуки розпочались о 6 годині ранку. Знайти тіло 59-річного рибалки вдалось о 17 годині цього ж дня.

Як повідомила прес-служба ДСНС у Рівненській області, нещасний випадок стався у неділю, 1 серпня. У річці Іква на Дубенщині втопився житель Луцька 1962 року народження. Це сталось біля смт. Млинів. Відомо, що 59-річний чоловік приїхав на річку, аби порибалити.

Рятувальники розпочали пошуки 1 серпня о 6 годині ранку. Хто саме повідомив ДСНС про зникнення чоловіка, у прес-службі не повідомили. Пошуки зниклого рибалки тривали цілий день. Знайти тіло потопельника водолазам вдалося о 17:40 цього ж дня.