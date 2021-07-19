Від початку року це вже сьома дитяча смерть на воді у Волинській області

У п’ятницю, 16 липня, у селі Почапи Ковельського району втопилась дев’ятирічна дівчинка. Дитина пішла купатись на річку Прип’ять і не повернулась. Дівчинку протягом ночі шукали поліцейські, її тіло вдалось знайти аж під ранок.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався ввечері 16 липня у селі Почапи Ковельського району. Поліцейських повідомили про те, що зникла дев’ятирічна дівчинка, яка пішла купатись у річку Прип’ять.

«Поліцейські задіяли всі сили й засоби на пошуки тіла дитини. Його близько 5 години ранку наступного дня знайшли родичі. За цим фактом зареєстровані відомості як нещасний випадок», – йдеться у повідомленні поліції.

Також у прес-службі повідомляють, що це вже сьома дитина, яка втопилась на Волині від початку цього року.