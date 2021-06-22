У понеділок, 21 червня, у озері Світязь втопилась 15-річна дівчина. Трагедія сталась близько 15 години в урочищі Тополине. Відомо, що дівчина плавати не вміла.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, двоє подруг плавали озером на катамарані. Вони відпливли на 50 метрів від берега, а тоді раптово почали кликати на допомогу. «Там з невідомих причин дівчата почали тонути і кликати на допомогу. Одну з подруг витягли з води. Тіло іншої згодом виявили у озері», – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією Район.Шацьк, одну з дівчат врятували хлопці, які були на пляжі. Вона сказала, що з нею була подруга, але рятувати її було надто пізно. Тіло потопельниці підняли з дна самі відпочивальники.

Як повідомили згодом у прес-службі ДСНС Волині, за чотири дні, з 18 по 21 червня, на водоймах області втопились п'ятеро людей: четверо дорослих та одна дитина.