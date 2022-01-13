Загиблий школяр навчався у Володимирській школі №1

Керівники усіх дев'яти шкіл Володимира заборонили учням виходити за межі навчальних закладів під час уроків та перерв. Таке рішення прийняли через загибель 13-річного учня школи №1 на річці Луга. 12 січня хлопець разом з товаришами вийшов на лід задля забави, але зрештою провалився під кригу. Після інциденту друзі загиблого повернулись на уроки і нічого не розповіли дорослим.

Про нововведення «Суспільному» розповіла начальниця управління з гуманітарних питань Володимирської міської ради Оксана Бігун. За її словами, керівники дев'ятьох шкіл громади вирішили заборонити дітям виходити за межі навчальних закладів під час уроків та перерв.

Таке рішення прийняли через загибель 13-річного школяра на річці Луга. Нещасний випадок стався в середу, 12 січня. Хлопець ще з трьома товаришами грався на льоду, але в один момент провалився під кригу. Врятувати його не вдалося. Після інциденту однокласники повернулись на урок і нічого не розповіли дорослим. Тіло загиблого у воді помітила місцева жителька, яка викликала рятувальників.

«Це діти, розумієте. Вони просто встали і пішли. У школі завжди робітник стоїть на дверях і не випускає дітей, але вони вийшли. Сталося так, як сталося», – зазначила чиновниця. Наразі невідомо, як довго триватимуть обмеження.