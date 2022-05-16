У автобуса БАЗ різко відчинились задні двері. Чому це сталось, з'ясовує поліція

У Чортківському районі 45-річна жінка випала з автобуса БАЗ і загинула. Як встановила поліція, задні двері автобуса різко відчинились, через що жінка випала на проїжджу частину. Вона отримала важку травму голови і згодом померла у лікарні.

Нещасний випадок стався близько 07:00 у суботу, 14 травня. 45-річна жінка сіла в рейсовий автобус БАЗ, який їхав за маршрутом «Борщів-Мельниця-Подільська-Горошова».

«У той момент, як транспорт виїхав на підйом, задні двері аварійного виходу відчинилися і жінка випала на проїжджу частину дороги. В результаті падіння вона вдарилася головою. Її бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя потерпілій не вдалося», – зазначає прес-служба поліції Тернопільщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Хто винен у тому, що двері автобуса різко відчинились, встановить слідство.