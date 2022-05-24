У Чорткові 40-річний чоловік під час ремонту даху церкви зірвався з 30-метрової висоти. Внаслідок падіння він отримав важкі травми і загинув на місці. Наразі поліція з'ясовує, чому стався нещасний випадок.

Інцидент стався у понеділок, 23 травня, близько 13:00, повідомляють у центрі екстреної медичної допомоги. Як розповіли очевидці, 40-річний чоловік впав з даху церкви, з 30-метрової висоти. Внаслідок удару чоловік отримав травми, несумісні з життям, медики констатували його смерть.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник прес-служби поліції Тернопільщини Сергій Крета, чоловік працював на ремонті церкви, був на риштуванні.

«Призначили експертизу, щоб з'ясувати, чи були дотримані правила техніки безпеки, чи була в нього страховка. З'ясовуємо в рамках кримінального провадження, чия вина лежить на цьому», – зазначив Сергій Крета.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «нещасний випадок».