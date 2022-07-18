Нещасний випадок стався на вулиці Басівкутській у Рівному

У Рівному 40-річний чоловік загинув внаслідок наїзду потяга. Як пояснив машиніст, чоловік раптово вийшов на колії та розставив руки. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вийшло: потяг збив чоловіка на смерть. У загиблого з собою знайшли передсмертну записку.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 12:00 у неділю, 17 липня. На вулиці Басівкутській у Рівному чоловік вийшов на колії за декілька десятків метрів від потяга та розставив руки. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалось.

«Від отриманих травм чоловік загинув. Під час огляду тіла було знайдено передсмертну записку», — йдеться у повідомленні.

Спершу поліція не могла встановили особу загиблого, тож деякі фрагменти одягу опублікували в інтернеті.

За декілька годин до поліції звернулась співмешканка загиблого, яка впізнала його одяг. Виявилось, чоловікові було 40 років, він мешкав у Рівному. Разом зі співмешканкою він виховував двох малолітніх дітей. Що саме могло штовхнути чоловіка на самогубство, з'ясовують слідчі.