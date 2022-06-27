Інцидент стався на залізничній станції «Озеряни», що за 25 км від Рівного

43-річний мешканець Львова загинув внаслідок нещасного випадку на залізниці неподалік Рівного. Чоловік випав з вікна потяга на станції «Озеряни». Медики намагались врятувати життя пасажира, однак отримані травми були несумісні з життям.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 20:45 у неділю, 26 червня. На залізничній станції «Озеряни» загинув пасажир потяга. Першими на місце виїхали медики швидкої допомоги, але врятувати чоловіка не вдалось.

«Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний житель Львова через вікно вагону випав із потяга, внаслідок чого отримав травми несумісні із життям», – йдеться у повідомленні. Чи свідомо він вистрибнув з вікна, з'ясовує поліція.

Наразі за цим інцидентом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (убивство) з приміткою «нещасний випадок».