У березні 2022 року, під час боїв за село Мощун на підступах до Києва, було вбито щонайменше близько сотні російських військових з елітних підрозділів, які мали завдання захопити столицю України. Про це йдеться в розслідуванні «Радіо Свобода».

Згідно з розслідуванням, за місяць важких боїв у селі Мощун великих втрат зазнали батальйонно та ротно-тактичні групи зі складу щонайменше трьох елітних російських дксантних дивізій: 76-ї «Псковської», 98-ї «Іванівської», 106-ї «Тульської» та двох бригад морської піхоти ‒ 155-ї із Владивостоку та 40-ї із Камчатки.

Вдалося встановити, що саме у боях за Мощун зазнав великих втрат і 331-й парашутно-десантний полк із Костроми. Щонайменше 45 десантників цього елітного підрозділу були вбиті під час цієї битви.

Серед ідентифікованих загиблих 12 брали участь у так званих Парадах побєди на Красній Площі у Москві, шестеро ‒ воювали в Сирії, а троє ‒ отримали медаль за окупацію Криму.

Село Мощун знаходиться на підступах до Києва

Журналісти також встановили близько трьох десятків одиниць різної російської військової, інженерної техніки, яка була знищена, пошкоджена чи покинути безпосередньо в Мощуні. Значна її частина належала саме 331-му парашутно-десантному полку із Костроми.

Втікаючи, костромські десантники, зокрема, покинули рідкісні зразки російської військової техніки. Наприклад, бронемашину зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною оборною із секретним модулем «Барнаул-Т».

Костромський десантний полк був одним із тих російських підрозділів, які у серпні 2014 року перейшли українсько-російських кордон та атакували українські війська в районі Іловайська.

Відчутних втрат під час штурму Мощуна та подальшого відходу з цього села зазнала й 155-а окрема бригада морської піхоти із Владивостока. Вдалося ідентифікувати, що тоді російські морпіхи втратили вбитими щонайменше близько 30 своїх бійців. Зокрема в Мощуні загинув капітан роти Андрій Іванов, якому пізніше посмертно присвоїли звання «Героя Росії».

Цю найвищу російську нагороду за програну битву в Мощуні отримали загалом щонайменше п’ятеро російських військових, троє з них ‒ посмертно. Розгром російської армії в Мощуні ‒ одна із ключових перемог України в першій фазі повномасштабної агресії Росії. Тоді окупанти так і не змогли прорватися в столицю, а невдовзі були змушені втікати із Київщини.

Мощун – село в Україні, у Бучанському районі Київської області. Битва за Мощун стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Мощун став одним із форпостів який зупинив російські окупаційні війська на підступах до Києва.

Після висадки російського десанту на Гостомельський аеропорт, основні сили російських військ пішли в масований наступ на Київ з Білорусі через Чорнобильську зону відчуження. В ході стрімкого просування російські окупаційні війська взяли під контроль Чорнобиль, Іванків, Димер, Бородянку, і підійшли впритул до Бучі. Відступаючи, українські війська підірвали мости через річку Ірпінь з метою стримування наступу противника.

11 березня російські війська почали масований штурм Мощуна з усіх боків. Українські війська ввели в село додаткові сили, щоб відбити наступ. В наступні дні українські сили, під впливом «вогневого валу», поступово відступали на околиці села, основні сили українських військ займали оборону в лісі біля Мощуна.

Приблизно 14 березня командир 72-ої ОМБр Олександр Вдовиченко, у розмові з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, запропонував відступити українським силам із Мощуна, на що генерал Залужний відповів: «Якщо відійдете – далі Київ». Полковник Вдовиченко ухвалив рішення змінити тактику. Він почав проводити ротацію сил не довше, ніж на три дні, і ввів у бій додатковий батальйон.

Через кілька днів його підрозділи заблокували Мощун з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. Українська армія відтіснила російські війська до річки Ірпінь. 21 березня ЗСУ повністю звільнили село Мощун від російських загарбників. Під час важких боїв у селі Мощун було знищено 2 тисяч будинків із 2,8 тисяч.