Українська артилерія розгромила російський десант у Гостомелі у перші дні війни

Глава Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов заявив, що якби на початку війни російський десант зміг висадитись у Гостомелі, Київ був би взятий. Про це він у документальному фільмі Дмитра Комарова до роковин вторгнення «Рік».

За словами Буданова, росіяни планували стрімко висадити десант та підрозділи спецпризначення та за три дні захопити Київ. У відповідь на питання, якби їм таки вдалось висадитись, керівник розвідки відповів: «Ну, вибачте, але Київ був би взятий».

Він додав, що ключовим тоді було затримати висадку десанту в Гостомелі, де за кілька годин після приземлення українська артилерія розгромила окупантів.

«Це був взагалі єдиний план. Оскільки, на їхню думку, керівництво країни мало втекти. Якщо ні – його знищили б. І не пізніше ніж на 10 добу погасити точковий опір. Якби висадка десанту вдалася, то Київ, швидше за все, був би взятий», – розповів Кирило Буданов.

Також військове керівництво України розповіло деталі оборони Києва. Зокрема, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, на початку вторгнення всі мости в столиці були заміновані і за необхідності – їх би підірвали, аби перекрити шлях російським військам.

Він також зазначив, що росіяни хотіли висадитись у районі Печерських пагорбів, неподалік НСК «Олімпійський», а звідти – захоплювати урядовий квартал.

Аби запобігти висадці десанту в аеропортах, їх також завчасно замінували, а злітні смуги аеропортів «Жуляни» та «Бориспіль» заставили технікою та змастили олійними матеріалами.

Начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала розповів, що загалом росіяни наступали на Київ із чотирьох напрямків: із Чернігівського, який розвивався у напрямку Броварів; із Сум, який мав вийти на трасу Одеса – Київ; напрямок через Чорнобильську зону і через Житомирську трасу з білоруського кордону на Одеську трасу.