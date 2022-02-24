Аеропорт «Антонов» у Гостомелі розташований за 10 км від Києва

Українські військові взяли під контроль стратегічний міжнародний аеропортом ДП «Антонов» у Гостомелі. 24 лютого там висадився російський десант та тривали бої. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Верховної Ради.

Аеропорт розташований за 10 км від Києва. Після запеклих боїв українські підрозділи Збройних Сил утратили контроль над аеропортом, однак збили 2 ворожих гелікоптери.

«Годину тому наші десантники на вертольотах відпрацювали аеродром Гостомель нурсами. Після чого висадились і зачистили аеродром від ворога», – повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали висадити основні сили десанта РФ у Гостомелі. Наразі триває бій з передовою групою, яка зазнала втрат після вогневого ураження.

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. З початку бойового зіткнення із українськими воїнами окупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET