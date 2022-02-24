Під час боїв за аеропорт українські військові збили два російські гелікоптери

Російські окупанти захопили міжнародний аеропортом ДП «Антонов» у Гостомелі менш ніж у 10 км від Києва. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Українська правди» ввечері 24 лютого.

Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил утратили контроль над аеропортом після запеклих боїв. Зазначимо, що під час боїв за аеропорт у Гостомелі Збройні сили України збили 2 ворожих гелікоптери. Раніше стало відомо, що окупанти захопили Чорнобильську АЕС.

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

З початку бойового зіткнення із українськими воїнами окупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. Зокрема, під Черніговом взвод російських розвідників здався у полон. Наразі бої тривають на Київщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та вздовж усієї лінії зіткнення у Донецькій і Луганській області

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