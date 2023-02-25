Владімір Путін не прокоментував роковини вторгнення Росії в Україну

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала роковини повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки за рік так і не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.

Президент Росії Владімір Путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу роковин вторгнення в Україну, хоча за кілька днів до цього він неодноразово виступав на публіці.

Фахівці ISW вважають, що з липня 2022 року Росія не мала значних територіальних здобутків й загалом за рік не досягла заявлених цілей у цій війні, тому й на роковини війни Росія ніяк не відреагувала.

Аналітики припускають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, спричинені міжнародними санкціями.

Також експерти зазначають, що Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї в Молдові.