Аналітики пояснили, чому Росія не прокоментувала роковини вторгнення в Україну
З липня 2022 року російські війська не мали значних територіальних здобутків
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що влада Росії ніяк не прокоментувала роковини повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки за рік так і не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей.
Президент Росії Владімір Путін та його адміністрація не зробили жодних заяв з приводу роковин вторгнення в Україну, хоча за кілька днів до цього він неодноразово виступав на публіці.
Фахівці ISW вважають, що з липня 2022 року Росія не мала значних територіальних здобутків й загалом за рік не досягла заявлених цілей у цій війні, тому й на роковини війни Росія ніяк не відреагувала.
Аналітики припускають, що російські чиновники, ймовірно, шукають підтримки у китайських оборонних виробників через обмеження, спричинені міжнародними санкціями.
Також експерти зазначають, що Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Росією Придністров'ї в Молдові.