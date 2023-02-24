До роковин повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого у всьому світі відбуваються акції на підтримку України. Мітинги відбуваються під посольствами Росії та на центральних площах європейських міст. У знак солідарності з Україною напередодні низку визначних споруд в містах Євросоюзу підсвітили у кольори жовто-блакитного прапора.

ZAXID.NET зібрав найяскравіші фото та відео з акцій на підтримку України.

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Під посольством Росії в Нідерландах ввімкнули гімн України

Głośna pobudka rosyjskich dyplomatów w Warszawie mieszkających przy ulicy Beethovena 3. W rocznicę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę o 6 rano usłyszeli syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ttIxO3TB4P — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) February 24, 2023

Під будівлею, де проживають російські дипломати у Варшаві, активісти ввімкнули звуки сирени та автоматної черги

Біля посольства РФ у Лондоні вулицю розмалювали у кольори українського прапора, фото Reuters

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили у жовто-блакитних кольорах, фото Reuters

Акція на підтримку України біля посольства РФ у румунському місті Констанца, фото «Суспільне Херсон»

Голлівудські зірки записали відеозвернення на підтримку України

У Берліні перед посольством Росії встановили підбитий під Києвом російський танк, фото DW

Today Ukrainian flags fly everywhere in Finland.



A year ago today, Russia launched an invasion of Ukraine in breach of the UN Charter and international law. Ukraine continues to have Finland's unwavering support.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/VhGbawirjL — Finnish Government (@FinGovernment) February 24, 2023

Прапор України над урядом Фінляндії

Прапор України над Бундестагом

Будівля Європарламенту в Брюсселі в кольорах українського прапора

В Австралії оперний театр Сіднея підсвітили кольорами українського прапора

Литовський сейм заспівав гімн України у роковини вторгнення



: Atviras Seimas pic.twitter.com/zciakTfcUZ — Ukrinform (@UKRINFORM) February 24, 2023

Сейм Литви заспівав гімн України

Акція на підтримку України у місті Данідін в Новій Зеландії