До роковин повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого у всьому світі відбуваються акції на підтримку України. Мітинги відбуваються під посольствами Росії та на центральних площах європейських міст. У знак солідарності з Україною напередодні низку визначних споруд в містах Євросоюзу підсвітили у кольори жовто-блакитного прапора.

ZAXID.NET зібрав найяскравіші фото та відео з акцій на підтримку України.

***

Під посольством Росії в Нідерландах ввімкнули гімн України

Під будівлею, де проживають російські дипломати у Варшаві, активісти ввімкнули звуки сирени та автоматної черги

Біля посольства РФ у Лондоні вулицю розмалювали у кольори українського прапора, фото Reuters

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили у жовто-блакитних кольорах, фото Reuters

Акція на підтримку України біля посольства РФ у румунському місті Констанца, фото «Суспільне Херсон»

Голлівудські зірки записали відеозвернення на підтримку України

У Берліні перед посольством Росії встановили підбитий під Києвом російський танк, фото DW

Today Ukrainian flags fly everywhere in Finland.



A year ago today, Russia launched an invasion of Ukraine in breach of the UN Charter and international law. Ukraine continues to have Finland's unwavering support.



Slava Ukraini! pic.twitter.com/VhGbawirjL