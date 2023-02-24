Підбиті російські танки та сирени для дипломатів
Як світ підтримує Україну у роковини вторгненняВікторія Ейсмунт, 0
До роковин повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого у всьому світі відбуваються акції на підтримку України. Мітинги відбуваються під посольствами Росії та на центральних площах європейських міст. У знак солідарності з Україною напередодні низку визначних споруд в містах Євросоюзу підсвітили у кольори жовто-блакитного прапора.
ZAXID.NET зібрав найяскравіші фото та відео з акцій на підтримку України.
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February 24, 2023
Під посольством Росії в Нідерландах ввімкнули гімн України
Głośna pobudka rosyjskich dyplomatów w Warszawie mieszkających przy ulicy Beethovena 3. W rocznicę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę o 6 rano usłyszeli syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ttIxO3TB4P— Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) February 24, 2023
Під будівлею, де проживають російські дипломати у Варшаві, активісти ввімкнули звуки сирени та автоматної черги
Біля посольства РФ у Лондоні вулицю розмалювали у кольори українського прапора, фото Reuters
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили у жовто-блакитних кольорах, фото Reuters
Акція на підтримку України біля посольства РФ у румунському місті Констанца, фото «Суспільне Херсон»
Дякуємо кожному pic.twitter.com/E3WA3yU1lr— Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 24, 2023
Голлівудські зірки записали відеозвернення на підтримку України
У Берліні перед посольством Росії встановили підбитий під Києвом російський танк, фото DW
Today Ukrainian flags fly everywhere in Finland.— Finnish Government (@FinGovernment) February 24, 2023
A year ago today, Russia launched an invasion of Ukraine in breach of the UN Charter and international law. Ukraine continues to have Finland's unwavering support.
Slava Ukraini! pic.twitter.com/VhGbawirjL
Прапор України над урядом Фінляндії
Прапор України над Бундестагом
Будівля Європарламенту в Брюсселі в кольорах українського прапора
В Австралії оперний театр Сіднея підсвітили кольорами українського прапора
Литовський сейм заспівав гімн України у роковини вторгнення— Ukrinform (@UKRINFORM) February 24, 2023
: Atviras Seimas pic.twitter.com/zciakTfcUZ
Сейм Литви заспівав гімн України
Акція на підтримку України у місті Данідін в Новій Зеландії