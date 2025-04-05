Мотоцикл «Іж-Планета», який належав 87-річному чоловікові

Неподалік Ожидова Золочівського району 4 квітня о 13.40 зіткнулись автобус Van hool, за кермом якого був 54-річний одесит, та мотоцикл «Іж-Планета». За кермом мотоцикла був 87-річний місцевий мешканець. Пресслужба поліції Львівської області повідомила, що внаслідок зіткнення 87-річний чоловік загинув на місці події.

Аварія сталася на трасі Київ – Чоп. На опублікованих поліцією фото видно, що автобус займався нерегулярними пасажирськими перевезеннями.

Автобус, який потрапив у ДТП. Фото поліції

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії.