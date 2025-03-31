Смертельна аварія сталася 30 березня неподалік села Шрубків Меджибізької громади

У пʼятницю, 30 березня, неподалік села Шрубків Меджибізької громади сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з мотоциклом загинув 52-річний водій вантажівки. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 12:00 на трасі сполученням Стара Синява – Требухівці. За даними слідства, 52-річний житель села Пилява, який перебував за кермом вантажівки «ГАЗ», зіткнувся з мотоциклом Musstang під керуванням 18-річного місцевого жителя.

«Внаслідок ДТП водій вантажівки від отриманих травм загинув на місці події. Мотоцикліста з травмами госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні», – зазначили правооронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.