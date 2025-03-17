Аварія сталася ввечері 21 серпня у селі Довжок Кам'янець-Подільського району

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 36-річному Ярославу Кравчуку за вчиненння смертельної ДТП. Чоловік сів пʼяним за кермо автомобіля Hyundai та зіткнувся з легковиком марки Peugeot, внаслідок чого загинув водій останнього. Обвинувачений втік з місця події та переховувався, за що отримав 6 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 12 березня, аварія сталася ввечері 21 серпня у селі Довжок Кам'янець-Подільського району. За даними слідства, 36-річний водій автомобіля Hyundai врізався у Peugeot під керуванням 57-річного місцевого жителя, який їхав у попутному напрямку.

«Внаслідок аварії водій Peugeot загинув на місці події. Його 31-річний пасажир, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження й перебував у лікарні. 36-річний водій автомобіля Hyundai втік із місця події, залишивши автівку. Працівники поліції протягом години знайшли його в тому ж селі. Він переховувався у знайомого. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму у чотири рази», – повідомили в поліції.

Обвинувачений Ярослав Кравчук визнав свою провину та розкаявся. Він зізнався, що перед аварією вживав спирне, а також відволікся на телефон, у результаті чого відбулося зіткнення. Також зазначив, що повністю відшкодував матеріальні збитки потерпілим.

Суддя Роман Савчук визнав Ярослава Кравчука винним за ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого, а також залишення у небезпеці) й призначив шість років увʼязнення без права керувати транспортними засобами протягом десяти років. Крім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілій 280 тис. грн моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.