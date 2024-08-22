Аварія сталася на вулиці Козацький Шлях у селі Довжок

Ввечері 21 серпня у селі Довжок Кам'янець-Подільського району зіткнулися два легковики. П’яний винуватець ДТП втік з місця події, а водій іншого автомобіля від отриманих травм помер. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Аварія на вулиці Козацький Шлях сталася близько 19:00. За даними слідства, 36-річний водій автомобіля Hyundai допустив зіткнення з автомобілем Peugeot під керуванням 57-річного жителя Кам’янця-Подільського, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії водій Peugeot загинув на місці події. Його 31-річний пасажир, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та нині перебуває в лікарні.

«36-річний водій автомобіля Hyundai втік із місця події, залишивши автівку. Працівники поліції протягом години знайшли його в тому ж селі. Він переховувався у знайомого. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму у 4 рази», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.