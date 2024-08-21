Аварія сталася на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів

Ввечері 20 серпня поблизу села Нова Любомирка Рівненського району сталася смертельна ДТП. Водійка легковика збила 57-річного пішохода, який переходив дорогу на «зебрі». Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Аварія на трасі сполученням Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася близько 20:00. За даними слідства, 27-річна водійка автомобіля Volkswagen Passat, жителька міста Сарни, допустила наїзд на 58-річного чоловіка, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм пішохід помер на місці події, медики лише констатували його смерть. Відомо, що водійка була твереза.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.