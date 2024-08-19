Попередньо дитина вибігла на проїзну частину з-за припаркованого буса

У понеділок, 19 серпня, поблизу зупинки на вулиці Енергетиків у Рівному водій автомобіля ВАЗ збив на смерть 8-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Про це повідомили в поліції області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 16:30. Попередньо відомо, що 31-річний житель села Велика Омеляна, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ-2104, збив 8-річну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину з-за припаркованого буса. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

Речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська уточнила ZAXID.NET, що водій легковика був тверезий. Втім, він додатково проходитиме відповідний огляд у медзакладі.

Серетар міськради Віктор Шакирзян повідомив у Telegram, що через аварію тролейбуси №11 тимчасово змінили рух і курсуватимуть до кільця біля Колоденки.

Наразі слідчі вирішують питання питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.