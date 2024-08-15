Смертельна аварія сталася поблизу села Яцьковичі Рівненського району

У середу, 14 серпня, поблизу села Яцьковичі Березнівської громади внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинув один із водіїв – 18-річний житель села Тишиця. Про це повідомили в поліції Рівненщини.



За даними слідства, близько 18:00 зіткнулися два мотоцикли, які рухались у зустрічному напрямку. Від отримуваних травм на місці події загинув 18-річний водій Lifan, житель села Тишиця. 17-річного водія мотоцикла Loncin, мешканця села Яцьковичі, госпіталізували до лікарні. У нього медики діагностували закритий та відкритий переломи ноги, тупу травму живота та грудної клітки, а також струс головного мозку.

«Правоохоронці наразі з’ясовують, чи мали хлопці право керувати двоколісними», – зазначають у поліції.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України) слідчий розпочав досудове розслідування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.