Від удару легковик відкинуло за межі проїзної частини

Ввечері 5 серпня поблизу села Горбаків Рівненського району 39-річний водій легковика в’їхав у вантажівку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, аварія на трасі сполученням Київ – Чоп сталася близько 21:30. Попередньо відомо, що 39-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в’їхав у задню частину напівпричепа вантажного автомобіля Renault під керуванням 29-річного жителя села Жадків.



«Від удару легковик опинився за межами проїзної частини, а 39-річний водій від отриманих травм загинув», – зазначають правоохоронці.

За результатами огляду на стан сп’яніння, 29-річний водій вантажівки був тверезий.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).