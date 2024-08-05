Смертельна аварія за участю легковика сталася в селі Хочине

Вночі 4 серпня у селі Хочине Житомирської області в кювет перекинувся автомобіль КІА, за кермом якого перебував п’яний житель Рівненщини. На місці події від отриманих травм загинув 17-річний пасажир легковика. Нині винуватцю ДТП загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомила 5 серпня поліція Житомирської області, аварія на трасі Копище – Олевськ сталася близько 2:20. Попередньо відомо, що 37-річний водій автомобіля КІА не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм 17-річний пасажир легковика загинув на місці події.

«Водій, який родом із Рівненської області, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олевської лікарні. Під час проведення освідування з’ясувалося, що він перебуває у стані сп’яніння – мав 1,9 проміле алкоголю в крові», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст. 286-1 (порушення ПДР у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.