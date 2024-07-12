Аварія сталася після того, як 41-річний водій Renault Scenic виїхав на зустрічну смугу

Ввечері 11 липня на вулиці Соборній в Рівному сталася ДТП. У результаті зіткнення трьох легковиків, загинула 31-річна пасажирка Renault Scenic. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 41-річний рівнянин, який перебував за кермом автомобіля Renault Scenic, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком Renault Megane під керуванням 24-річного місцевого жителя. Від удару останній транспортний засіб перекинувся на бік і врізався у BMW, який їхав у попутному із ним напрямку.

«Унаслідок автопригоди загинула 31-річна рівнянка – пасажирка Renault Scenic. Також травмувався водій цього легковика, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали чоловіка й наразі він перебуває у медзакладі під охороною», – зазначають правоохоронці.

Як пізніше повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян, загибла – Марина Гринчук, яка у жовтні 2022 року мобілізувалася й працювала операторкою групи документального забезпечення Рівненського РТЦК та СП.



В аварії також постраждав водій Renault Megane – у нього діагностували перелом руки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.