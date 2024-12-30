Сержант сів нетверезим за кермо та спричинив зіткнення трьох автомобілів

Рівненський міський суд виніс вирок старшому сержанту Павлу Д., який вчинив смертельну ДТП у Рівному. Він сів п’яним за кермо та спричинив зіткнення трьох авто. У цій аварії загинула працівниця ТЦК. Суд призначив Павлу Д. сім років тюрми та зобов’язав виплатити компенсацію потерпілим.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, аварія сталась приблизно о 23:15 11 липня цього року у Рівному. Сержант Павло Д. керував авто Renault Scenic у нетверезому стані (1,85 проміле алкоголю), він перевищив допустиму швидкість, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Renault Megane, який він удару перекинувся на бік і врізався у BMW. У цій ДТП загинула пасажирка Renault Scenic та постраждав водій Renault Megane.

ZAXID.NET повідомляв, що загибла пасажирка була військовою та працювала операторкою групи документального забезпечення Рівненського РТЦК та СП.

У суді обвинувачений Павло Д. визнав свою провину та підтвердив обставини ДТП. Матір загиблої та поранений водій подали до суду цивільні позови до обвинуваченого, заявивши, що він не відшкодував завдану їм шкоду. Вони також просили призначити винуватцю ДТП реальне ув’язнення.

Цю справу розглянув суддя Мар’ян Головчак, який дослідив усі докази, аргументи та позиції сторін. Суддя визнав військового винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані. Йому призначили сім років тюрми із забороною сім років керувати транспортними засобами. Він також має виплатити 650 тис. грн матері загиблої, понад 300 тис. грн моральної та матеріальної компенсації водію Renault Megane, ще близько 450 тис. грн виплатить винуватець ДТП та страхова компанія власнику BMW. Вирок ще можна оскаржити.