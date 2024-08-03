У суботу, 3 серпня, у Гощанському районі Рівненської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 25-річний водій легковика. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась близько 11:35 на дорозі Київ-Чоп неподалік села Гоща. За даними слідчих, 25-річний житель села Цепцевичі Сарненського району, який перебував за кермом легковика Mercedes, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп.

Від отриманих травм водія помер на місці події. Також внаслідок ДТП травми отримала пасажирка легковика – вагітна дружина водія. Жінку у тяжкому стані госпіталізували до реанімації Рівненської обласної клінічної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини смертельної ДТП.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 18 липня в селі Переходичі Рівненської області 19-річний водій Audi А6 не впорався з керуванням і злетів у кювет. Від отриманих травм хлопець помер дорогою до лікарні.