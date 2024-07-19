Смертельна ДТП у селі Переходичі сталася ввечері 18 липня

У четвер, 18 липня, в селі Переходичі Сарненського району 19-річний водій Audi А6 не впорався з керуванням і злетів у кювет. Від отриманих травм потерілий помер дорогою до лікарні. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 23:10 на заокругленій ділянці дороги в селі Переходичі.



«19-річний житель села Переброди, керуючи автомобілем Audi А6, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого перекинувся в кювет», – зазначають правоохоронці.

Медики намагалися врятувати водія, втім від отриманих травм він помер в автомобілі швидкої.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й наразі з’ясовують усі обставини події.