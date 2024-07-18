У Гощі під колесами легковика загинув мешканець села Сіянці

У середу, 17 липня, в селищі Гоща Рівненського району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 66-річний чоловік. Попередньо відомо, що потерпілий лежав на проїзній частині. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Аварія на вулиці Застав'я в селищі Гоща сталася близько 18:30. На місці події правоохоронці з’ясували, що 77-річний водій автомобіля «Волга» переїхав 66-річного жителя села Сіянці, який лежав на дорозі.

Згідно з результами огляду на стан сп’яніння, 77-річний водій був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Усі обставини події наразі встановлюють.