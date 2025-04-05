Наслідки ДТП біля Судової Вишні на Львівщині

У суботу, 5 квітня, на трасі М-11 Львів – Шегині, що поблизу Судової Вишні, трапилася ДТП за участі вантажівки, яка на лафеті перевозила автомобілі, та мікроавтобуса. Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у коментарі ZAXID.NET повідомила, що рятувальники вивільняли з транспорту двох загиблих та двох травмованих.

Повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 06:58. «До місця події виїхали рятувальники з міст Судова Вишня та Самбір. За допомогою спеціального інструмента рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів», – розповіли у ДСНС.

Місце смертельної ДТП біля Судової Вишні. Фото ДСНС Львівщини

Пресслужба поліції Львівської області розповіла, що потерпілих госпіталізували. «Патрульні забезпечують реверсне регулювання. Зважайте на цю інформацію під час планування маршруту руху та бережіть себе!», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

На відео, яке опублікували у Telegram-каналі «Варти» очевидці ДТП, видно розтрощений чорний бус та вантажівку, яка злетіла в кювет. Вантажівка перевозила легкові автомобілі.