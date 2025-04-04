Водій Volkswagen Golf загинув у ДТП з вантажівкою на Львівщині
Смертельна ДТП поблизу Щирця
У п’ятницю вранці, 4 квітня, поблизу селища Щирець на Львівщині сталася ДТП за участі вантажівки та легковика Volkswagen Golf. Водій легковика загинув.
За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 7:00 поблизу селища Щирець Львівського району. Зіткнулися вантажний автомобіль Mercedes-Benz та легковий автомобіль Volkswagen Golf.
Унаслідок аварії 64-річний водій Volkswagen Golf загинув. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої автівки.
Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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