Смертельна ДТП поблизу Щирця

У п’ятницю вранці, 4 квітня, поблизу селища Щирець на Львівщині сталася ДТП за участі вантажівки та легковика Volkswagen Golf. Водій легковика загинув. За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 7:00 поблизу селища Щирець Львівського району. Зіткнулися вантажний автомобіль Mercedes-Benz та легковий автомобіль Volkswagen Golf. Унаслідок аварії 64-річний водій Volkswagen Golf загинув. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченої автівки. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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