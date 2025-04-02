В аварії загинув водій однієї з вантажівок

На дорозі Львів – Тернопіль близько обіду 2 квітня сталася аварія з двома вантажівками. Через це тимчасово заблокована траса. В патрульній поліції Тернопільщини повідомили, що організовують об’їзд для транспорту, який прямує в Тернопіль і до Львова.

На автодорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська аварія з двома вантажівками сталася близько 10:00 2 квітня. Неподалік села Цебрів зіткнулися вантажівка і порожній автонавантажувач. Один водій загинув, а інший отримав важкі травми. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Також залучені рятувальники та медики, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 2 квітня.

«За попередньою інформацією, автомобіль марки DAF, який рухався з причепом, допустив зіткнення із зустрічною вантажівкою Mercedes. Після удару у DAF врізався ще бус марки Renault, який їхав позаду. У результаті аварії загинув водій із Mercedes. Його тіло рятувальники вивільняли із металевої пастки», – зазначили в поліції.

Рух смугами тимчасово перекрили та організували об’їзди до Тернополя та Львова.

Обʼїзд у напрямку Тернополя:

автодорогою Т-2018 Зборів – Козова;

️автодорогою М-30 Стрий – Ізварине (через м. Зборів).

Об’їзд у напрямку Львова:

автодорогою Р-41 – М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська з виїздом на автодорогу М-30 Стрий – Ізварине.

Наразі слідчі поліції встановлюють причини ДТП. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.